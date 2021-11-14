В США заявили, что Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной

Эксплуатацией мигрантов у границ Польши нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о скоплении российских войск.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, передает. Об итогах беседы сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.

Как отметил Прайс, по мнению Блинкена, миграционный кризис на польско-белорусской границе – это "циничная эксплуатация уязвимых мигрантов режимом Лукашенко" .

Такие действия Лукашенко угрожают безопасности и сеют разногласия. Истинная их причина – отвести внимание других стран от действий РФ в Украине.

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Блинкен заявил, что Лукашенко должен искоренить истинные причины введения западными странами санкций против Беларуси. Речь идет об отрицании прав человека и основных свобод народа.

Как добавил Прайс, в этом разговоре госсекретарь подтвердил готовность США поддерживать Польшу в миграционном кризисе.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

Напомним: ранее издание The Washington Post писало, что официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения около украинской границы. В сети начали появляться ролики с передвижением большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Они вызвали беспокойство в США и Европе. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью, может быть созван Совет НАТО. Речь идет об инициации статьи 4 Североатлантического договора.