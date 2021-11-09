Евросоюз готовит новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса – Reuters

Европейский Союз рассматривает введение новых санкций против Беларуси. Причина – использования мигрантов в качестве давления на страны Запада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов. Послы ЕС намерены поддержать такое решение.

Под ограничительные меры попадут белорусские чиновники, которых Евросоюз считает причастными к созданию миграционного кризиса, в частности, на польско-белорусской границе.

Дипломаты считают, что это гибридная война, объявленная незаконно избранным президентом Александром Лукашенко из-за введенных ранее санкций за многочисленные нарушения прав человека в стране.

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Напомним, что мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. Только за последние сутки были предприняты более 300 таких попыток.

Польская сторона заявляет, что белорусские пограничники специально свозят людей к границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с главой правительства и силовиками. Тем временем польские военные приведены в полную боевую готовность, чтобы защищать границы страны.