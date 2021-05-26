Латвия и Великобритания запретила рейсы белорусских авиакомпаний

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Латвия и Великобритания запретила рейсы белорусских авиакомпаний

Две страны запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты на их территорию. Речь идет о Латвии и Великобритании.

Об этом сообщили в правительствах государств. Решение было принято после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В частности, решение латвийского Минтранса вступает в силу немедленно. Оно предусматривает запрет на использование воздушного пространства и аэропортов страны. Также это касается права латвийских самолетов на использование воздушного пространства и аэропортов Беларуси.

"Реагируя на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании ЕС Ryanair… правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты", - сказано в сообщении.

О таком же запрете сообщил в Twitter и глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс.

"После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании", – подчеркнул он.

Министр добавил, что исключением станет только получение специального разрешение на полет.

Пост министра транспорта Великобритании.

Напомним, что по состоянию на 25 мая ряд авиакомпаний остановили авиаперелеты над Беларусью. Это: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия) и Singapore Airlines (Сингапур).

Ранее Кабмин Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Список авиакомпаний, прекративших полеты над Беларусью

Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.

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