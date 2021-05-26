Латвия и Великобритания запретила рейсы белорусских авиакомпаний

Две страны запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты на их территорию. Речь идет о Латвии и Великобритании.

Об этом сообщили в правительствах государств. Решение было принято после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В частности, решение латвийского Минтранса вступает в силу немедленно. Оно предусматривает запрет на использование воздушного пространства и аэропортов страны. Также это касается права латвийских самолетов на использование воздушного пространства и аэропортов Беларуси.

"Реагируя на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании ЕС Ryanair… правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на выдачу разрешений на полеты", - сказано в сообщении.

О таком же запрете сообщил в Twitter и глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс.

"После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании", – подчеркнул он.

Министр добавил, что исключением станет только получение специального разрешение на полет.

Напомним, что по состоянию на 25 мая ряд авиакомпаний остановили авиаперелеты над Беларусью. Это: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия) и Singapore Airlines (Сингапур).

Ранее Кабмин Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.