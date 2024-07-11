В ЕС заявили, что поездка Орбана к Путину нарушила договоры, ему готовят наказание – FT

Юридическая служба Европейского Союза заявила, что дипломатические контакты премьер-министра Венгрии – страны, председательствующей в ЕС – противоречат внутренним договорам Евросоюза. В частности, юристы службы сообщили странам ЕС, что действия Виктора Орбана нарушают договоры, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

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Прежде всего имеется в виду так называемая "миссия мира" Орбана – посещение российского диктатора Владимира Путина, пишет Financial Times, ссылаясь на несколько источников из аппарата ЕС. Юридическая служба ЕС считает, что таким образом премьер Венгрии нарушил соглашение стран ЕС по "осуществлению внешнеполитической деятельности в духе лояльности и взаимной солидарности".

Напомним, что Венгрия начала шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС за четыре дня до поездки Орбана в Москву. При этом в РФ на высшем уровне приветствовали премьера Венгрии именно в качестве главы председательствующей в ЕС страны.

По мнению многих известных чиновников ЕС, Орбан злоупотребил этим статусом, чтобы придать своей встрече с Путиным большее значение. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что визит Орбана в Москву неприемлем.

"Премьер Венгрии поддержал немедленные мирные переговоры для прекращения войны, что является прямым нарушением заявленной политики ЕС и НАТО о том, что без Украины не может быть никаких подобных обсуждений. Такой способ работы неприемлем", – отметил он.

Премьер Бельгии Александер де Кроо, чья страна председательствовала перед Венгрией, сказал, что Орбан нарушил собственное обещание "обеспечить непрерывность работы Совета ЕС и не подорвать результаты бельгийского правительства".

"Очевидно, что он не этим занимается. То, как он ведет себя, явно не отвечает договорам", – подчеркнул он.

В настоящее время некоторые чиновники ЕС уже выдвинули идею лишения Венгрии права председательствовать в ЕС. Пока эта идея высказывается приватно, пишет FT и добавляет, что среди других предложений обсуждается механизм ограничения свободы действий Орбана во время председательства Венгрии в ЕС.

В свою очередь, уже не приватно, а публично лидер либеральной группы в Европарламенте "Восстановить Европу" Валери Хайер призвала Евросовет остановить председательство Венгрии. По ее словам, Орбан "подрывает позиции, принятые Евросоюзом, действует вопреки интересам ЕС, и это должно прекратиться".

"Пора прекратить недостойное президентство Виктора Орбана, который председательствует в Совете ЕС. Его мнимая миротворческая миссия является угрозой безопасности, его изолированная коммуникация является лишь дымовым занавесом для его собственных интересов", – отметила она.

Согласно законам ЕС, каждое председательство страны в Совете Евросоюза длится шесть месяцев. Таким образом, Венгрия должна председательствовать в Совете ЕС до 31 декабря 2024 – если страну не лишат права председательствовать. Это стало бы прецедентом.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме Москвы и Путина, Орбан также посещал президента Китая Си Цзиньпина. После этого он подвел итоги своего "турне", утверждая, что Кремль и Пекин ждут начала "мирных переговоров" до конца 2024 года.

Теперь Орбан хочет встретиться с Дональдом Трампом.

Венгерский "друг" Путина повторил призыв к "мирному диалогу" даже после обстрела РФ "Охматдета" в Киеве, заявляя, что "жестокость войны вышла на новый уровень", но никоим образом не признавая, что ответственно за содеянное государство-террорист Россия.

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