В ЕС введут сертификаты вакцинации: СМИ раскрыли первые детали о 'ковид-паспортах'

В Европейском Союзе до начала лета 2021 года хотят ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. Стало известны предварительные данные, которые будут содержать "ковид-паспорта".

Как пишет издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники, персональные электронные сертификаты расскажут о том, вакцинировался ли человек против COVID-19 или же о результатах его тестов на коронавирус в случае отсутствия прививки.

Кроме того, "зеленый паспорт" будет содержать также сведения о выздоровлении от COVID-19.

В Еврокомиссии главной целью введения сертификатов вакцинации называют восстановление свободы передвижения внутри ЕС. Это даст людям возможность снова путешествовать по работе и в туристических целях.

Снять ограничения на передвижения хотят именно к началу туристического сезона. Особый интерес к этому проявляют в Италии, Испании и Португалии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что законопроект о введении "ковид-паспортов" могут представить уже в марте, на его доработку понадобится около трех месяцев.

Напомним, ранее в Европейском Союзе решили ввести единый сертификат о вакцинации против коронавируса. Сперва документ будет только медицинским, но не исключено, что позже такой будут требовать для путешествий из третьих стран в ЕС.

В ЕС начали разработку стратегии введения "сертификата вакцинации" для граждан, которые привились от COVID-19, с медицинской целью, а не для дополнительных прав владельцам.

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