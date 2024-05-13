'В ЕС четко сказали': эксперт объяснил, как закон об 'иноагентах' повлияет на евроинтеграционные перспективы Грузии

Закон об "иноагентах", из-за которого в Грузии продолжаются массовые протесты несогласных с ним граждан, напрямую повлияет на шансы страны вступить в Европейский Союз. Если закон будет окончательно принят, страна не сможет стать членом этого блока.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. "Если они его примут, они не вступят. Европейский Союз четко сказал, что то, что делают грузинские власти, потребует их реакции", – отметил он.

Уже сейчас идут разговоры о том, чтобы забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, что может перечеркнуть почти пять лет политической, экономической, социальной и культурной работы. В случае принятия закона об "иноагентах" евроинтеграционный процесс в Грузии будет завершен "в далекой перспективе".

"Мы понимаем, что грузинские власти, если они останутся у власти, после принятия этого закона, пойдут дальше, с такой властью Европа уже точно не будет хотеть иметь дело, это будет четкий разворот в сторону России", – считает Краев.

Ранее Европейский парламент обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах". Также евродепутаты призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь также подчеркнула, что Европейский Союз четко выразил свою обеспокоенность касательно этого закона об иностранном влиянии. Она призвала власти Грузии прислушаться к мнению народа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – так называемый закон об "иноагентах".

– С тех пор в Грузии продолжаются массовые протесты, демонстранты в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения. Вечером 12 мая многочисленная акция противников закона об "иноагентах" закончилась попыткой разгона митингующих.

– Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова предложила парламенту отозвать закон об "иноагентах" или отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября.

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