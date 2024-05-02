'Правительство должно прислушаться': глава Еврокомиссии отреагировала на протесты в Грузии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на продолжающиеся в столице Грузии Тбилиси протесты. Она осудила насилие со стороны силовиков и призвала власти страны прислушаться к мнению народа.

Заявление фон дер Ляйен опубликовали 1 мая на сайте Еврокомиссии. "Граждане Грузии демонстрируют свою сильную приверженность демократии. Грузинское правительство должно прислушаться к этому четкому сообщению", – отметила она.

Политик подчеркнула, что грузинский народ хочет европейского будущего для своей страны. Именно поэтому народ решительно выступает против закона об "иноагентах".

Фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз также четко выразил свою обеспокоенность по поводу этого закона об иностранном влиянии. Она напомнила, что в декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС.

"Мы ожидаем, что правительство Грузии предпримет быстрые действия касательно мер, которые они обязались осуществлять как страна-кандидат. Грузия на перепутье. Надо держать курс на пути в Европу", – призвала президент Еврокомиссии.

Напомним, что ранее Европейский парламент обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером во вторник, 30 апреля, в столице Грузии Тбилиси продолжились протесты против законопроекта об "иностранных агентах". Представители неправительственного сектора, гражданские активисты, оппозиция и молодежные организации и движения требовали, чтобы партия власти немедленно отозвала документ.

– 1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении этот скандальный законопроект. У здания парламента в Тбилиси началась новая акция протеста.

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