Зурабишвили предложила отложить вступление в силу закона об 'иноагентах' до ноября: в чем причина

В Грузии президент Саломе Зурабишвили вновь предложила парламенту отозвать закон об "иноагентах" ил же отложить дату его вступления в силу до 1 ноября. Из-за попыток властей страны принять законопроект "об иноагентах" в Тбилиси проходят массовые протесты.

Как пишет "Эхо Кавказа", предложение Зурабишвили состоит в том, чтобы сделать закон действующим уже после состоявшихся 26 октября парламентских выборов. Она еще раз выступила против этого документа, назвав его российским.

"Перенесите срок, когда этот закон должен вступить в силу до 1 ноября, то есть до периода после 1 ноября. И пусть пришедший к руководству в результате парламентских выборов решит – этот закон российский, или он какой-то перепев других законов", – предложила она.

При этом президент заявила, что не согласна с предложением правящей партии "Грузинская мечта" внести поправки в законопроект в рамках механизма вето. По ее словами, она не вступит в "какую-то игру, чтобы как-то облагородить этот закон".

"Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская", – сказала она.

Зурабишвили отметила, что Грузия еще раз показала миру и всему обществу, что не позволит ставить под вопрос свое европейское будущее, и не допустит принятия "российского закона". В то же время руководство страны, по ее словам, показало растерянность.

"Со своей стороны руководство страны показало растерянность, продемонстрировало, что не имеет перед таким количеством народа никакой стратегии, кроме той, которая характеризует такую власть, когда уже нет у нее доверия народа, то есть - ложь, манипуляция, метания, чтобы было создано недоразумение, но этого недоразумения не будет", – заявила президент.

Напомним, 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении законопроект о "прозрачности иностранного влияния" – "иноагентов". В окончательном третьем чтении законопроект будет рассмотрен 13 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая в центре грузинского Тбилиси состоялась многочисленная акция противников закона "Об иностранном влиянии". Несколько тысяч протестующих, несмотря на дождь, собрались в пяти точках города, и прошли маршем к площади Европы, где устроили демонстрацию.

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