В Британии заявили о 'прямой угрозе' из-за союза России с Китаем

Усиление связей и создание своеобразного альянса между Россией и Китаем представляет угрозу для Запада. Это сближение должно обеспокоить все страны, которые считают ключевыми ценностями свободу и демократию, учитывая, что обе страны начали заявлять о росте "ядерной напряженности" со странами Запада.

Действенным шагом в противовес сближению Пекина и Москвы со стороны западных государств является усиление военной помощи Украине, в частности, в части передачи летального вооружения. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шеппс, его цитирует Вloomberg.

Чиновник в ходе интервью телеканала Sky "Sunday Morning with Trevor Phillips" назвал усиление альянса между Россией и Китаем угрозой для западных стран, поэтому он призвал европейские страны увеличить помощь Украине летальными вооружениями.

"Это прямая угроза нашему образу жизни. Если мы дорожим нашей свободой и демократией, мы должны быть озабочены тем, что они объединяются", – подчеркнул Шеппс.

Эти комментарии он сделал на фоне поездки российского диктатора Владимира Путина в Китай. Там, в Пекине, они вместе с главой КНР Си Цзиньпинем сделали заявления с обещаниями активизировать сотрудничество против "сдерживания" их стран со стороны США. Также руководители двух стран заявили о росте ядерной напряженности с Западом.

Издание напоминает, что за время российской агрессии против Украины отношения между Лондоном и Пекином и Москвой ухудшились. Причиной стали "шпионаж, диверсии и устрашение".

"Великобритания выслала высокопоставленного российского представителя и наложила новые ограничения на дипломатов страны в начале этого месяца в ответ на то, что она назвала скоординированной шпионской кампанией. После этого Россия выслала оборонный атташе Великобритании", – говорится в материале.

Упомянув в ходе разговора о российском наступлении на севере Харьковщины, Шеппс призвал европейские страны увеличить помощь Украине.

"Мы находимся в экзистенциальном сражении за то, как мы руководим мировым порядком. Мы должны противостоять этому", – подчеркнул министр обороны Британии.

Напомним, 16 мая сообщалось, что Путин прилетел в Китай и начал переговоры с Си Цзиньпином. В КНР российский диктатор провел двое суток.

Вместе с ним в Пекин прибыли новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и советник по внешней политике Юрий Ушаков.