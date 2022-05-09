В Берлине избили Наталью Мосейчук и съемочную группу украинского канала: первые детали

В понедельник, 9 мая, в берлинском Трептов-парке российские митингующие напали на съемочную группу украинского телеканала "1+1". Среди пострадавших журналистов – телеведущая Наталья Мосейчук.

Об этом в Facebook сообщил общественный активист Александр Снидалов со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг. Он отметил, что нападение произошло при полном бездействии берлинской полиции.

"Бездействие берлинской полиции перешло все границы. Только что в Трептор-парке решисты напали на украинскую съемочную группу "1+1", которая снимала сюжет о нарушении во время мероприятий 9 мая. … Полиция Берлина была рядом и не смогла этого предотвратить", – написал Снидалов.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Берлине полиция во время митинга по случаю Дня памяти и примирения 8 мая свернула флаг Украины. На мероприятии был развернут 25-метровый флаг Украины, но очень скоро полиция потребовала его спрятать, приравняв к флагу государства-агрессора.

Перед этим в Берлине местные власти запретили флаги Украины и любую украинскую символику во время акций, проходящих в городе 8 и 9 мая. Украинцев это очень возмутило, ведь фактически национальную символику Украины немцы приравняли к символике сепаратистов и России, которые также попали под запрет.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на этот запрет. Он назвал ее "пощечиной Украины" и призвал городские власти пересмотреть скандальное решение. После этого в Берлине разрешили акции 9 мая с украинской символикой, но только на час.