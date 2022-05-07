'Это пощечина Украине': Мельник отреагировал на запрет на украинские флаги в Берлине 9 мая

Посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на решение берлинской полиции запретить украинские флаги на мероприятиях 8 и 9 мая. По его словам, на фоне таких решений заверения ФРГ в солидарности с Украиной становятся пустым звуком.

Также он призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора от внутренних дел Ирис Шпрэнгер отменить скандальное решение. Об этом Мельник рассказал в комментарии изданию RND.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", – прокомментировал Мельник скандальное решение.

Посол подчеркнул, что запрет украинских флагов в Берлине свидетельствуют об отсутствии такта является катастрофическим политическим решением. При этом Мельник возмутился, что запрещая и украинский, и российский флаги, берлинская полиция по сути приравнивают друг к другу нацию-жертву и виновников массовых убийств мирного населения.

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"О том, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал", – говорит посол.

Ранее сообщалось, что в Берлине украинские активисты планировали провести 8 и 9 мая акцию в память о жертвах Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев. Однако власть города якобы запретила им использовать украинскую символику, в частности флаг государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая. Именно в этот день Путин ждет хоть каких-то "побед" в захватнической войне, которую он начал в Украине.