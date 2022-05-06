В Берлине запретили украинскую символику на акциях 8-9 мая – СМИ

В Берлине украинские активисты планировали провести 8 и 9 мая акцию в память о жертвах Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев. Однако власть города якобы запретила им использовать украинскую символику, в частности флаг государства.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". В распоряжении журналистов появился соответствующий документ от полиции Германии.

Как рассказала вице-президент украинско-немецкой ассоциации "Ukraine Future" Анна Прайне-Косач, община украинцев в Берлине получила разрешение про проведение памятных мероприятий еще две недели назад. Украинцы обращались к местной власти по этому вопросу. В мирной акции должно было принять участие около 20 тысяч человек.

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В то же время, только вечером 6 мая полиция немецкой столицы направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование любой символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

Кроме того, там запретили находится представителям украинских организаций. На документе стоит дата 4 мая, однако украинцы получили его только 6 мая.

Как пишет издание, власти города получили заявки на проведение около полусотни мероприятий на 8 и 9 мая. По этой причине были приняты некоторые ограничения, видимо, во избежание конфликтов.

Под запрет попали не только флаги страны-агрессора России, СССР или непризнанных псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", но и флаги Украины. Запрещено также "играть и петь русские/украинские марши или военные песни".

Среди других запретов – демонстрация букв "V" или "Z", которые используются россиянами в войне против Украины, а также георгиевских лент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая. Именно в этот день Путин ждет хоть каких-то "побед" в захватнической войне, которую он начал в Украине.