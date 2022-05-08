В Берлине полиция во время митинга свернула флаг Украины: в МИДе отреагировали с критикой

Немецкая полиция строго соблюла требования Бундестага, который запретил разворачивать украинский флаг на демонстрациях, посвященных Дню памяти и примирения в Берлине. Ровно через час как участники акции из Украины развернули желто-голубой символ, правоохранители призвали спрятать его.

Об этом сообщили журналисты издания Bild с места происшествия. По этому случаю пророссийские активисты проявили небывалую активность и отраду, а также агрессивно отзывались в адрес посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Один из участников раздавал украинские бумажные флаги, которые милиция быстро собирала. Правоохранители увели мужчину с места происшествия", – указано в сообщении.

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На мероприятии был развернут 25-метровый флаг Украины, но очень скоро полиция потребовала его спрятать, приравняв согласно правилам, к стягу государства-агрессора. Это очень раздосадовало Министерство иностранных дел.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что посол Украины в Германии резко отрицательно отреагировал на запрет разворачивать желто-голубой стяг на мероприятиях 8 мая в центре Берлина.