Украинское посольство обратилось к полиции Берлина из-за нападения на Мосейчук

Посольство Украины в Германии официальным заявлением отреагировало на нападение россиянина на конреспондентку канала "1+1" Наталию Мосейчук в Берлине. Дипломатическое учреждение призвало правоохранителей как можно скорее провести расследование инцидента.

На странице посольства в Facebook сообщили, что они проинформированы о нападении, которое произошло 9 мая на территории мемориального комплекса советским воинам в Трептов-парке.

"Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – говорится в сообщении.

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Там также рассказали о подробностях инцидента. В посольстве сообщили, что "русскоязычный гражданин пытался нанести телесные повреждения Мосейчук". В это время съемочная группа готовила сюжет о проведении мероприятий в честь памяти погибших во Второй мировой войне.

Перед этим в ТСН сообщили, что нападение на журналистку совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам Красной армии, принеся с собой запретную в Германии символику – георгиевские ленты и красные флаги.

"В это время съемочная группа "1+1" и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию", – сообщили детали в ТСН.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Берлине полиция во время митинга по случаю Дня памяти и примирения 8 мая свернула флаг Украины. На мероптиятии был развернут 25-метровый флаг Украины, но очень скоро полиция потребовала его спрятать, приравняв к флагу государства-агрессора.