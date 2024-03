В Белом доме сравнили чиновников РФ с продавцами навоза из-за фейков о теракте под Москвой: Захарова ответила

Несмотря на то, что только ИГИЛ виновен в ужасающей террористической атаке под Москвой, Кремль распространяет дезинформацию. Россия переводит вину на Украину в соответствии с кремлевскими политическими нарративами.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга с представителями медиа 28 марта, передает Голос Америки. Он добавил, что Соединенные Штаты передавали российским властям детали о потенциальном теракте.

Кирби подчеркнул, что США были обязаны поделиться имеющейся информацией о запланированном теракте. Также США публиковали рекомендацию для американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности подчеркнул, что заявления российских чиновников напоминают ему высказывание его дяди о продавцах навоза.

"У нас была маленькая ферма, где мы выращивали скот во Флориде. Мой дядя говорил, что лучшие продавцы гноя часто носят его пробы во рту. У российских чиновников, кажется, есть неплохой навоз", – рассказал советник Белого дома.

Представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова в своем специфическом стиле отреагировала на слова Кирби.

"В русском языке таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", – похвасталась своим знанием английского Захарова.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом назвал "бредом" обвинение России в причастности Украины к нападению на московский концертный зал "Крокус Сити", в результате чего погибли более 140 человек. Там заявили, что США передали российским спецслужбам письменное предупреждение об экстремистской атаке.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области, якобы по дороге в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ.

Глава Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для побега террористов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!