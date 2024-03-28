Белый дом: США письменно предупреждали Россию о теракте

Белый дом в четверг назвал "бредом" обвинения России в причастности Украины к нападению на московский концертный зал "Крокус Сити", вследствие чего погибло более 140 человек. Там заявили, что США передали российским спецслужбам письменное предупреждение об экстремистской атаке.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что очевидно, что "Исламское государство" несет "единоличную ответственность".

"Совершенно очевидно, что ИГИЛ (Исламское государство) несет единоличную ответственность за ужасающее нападение в Москве на прошлой неделе. На самом деле Соединенные Штаты пытались помочь предотвратить этот теракт, и Кремль это знает", – сказал Кирби.

Он выступил вскоре после того, как Следственный комитет России заявил, что обнаружил доказательства того, что четверо боевиков, совершивших нападение в прошлую пятницу, были связаны с "украинскими националистами" и получили наличные деньги и криптовалюту из Украины.

Кирби назвал обвинения России "бредом и пропагандой". По его словам, Соединенные Штаты неоднократно предупреждали российские власти об экстремистских нападениях на концерты и массовые собрания в Москве, в том числе в письменном виде 7 марта в 11:15 российским службам безопасности было отправлено письмо.

"Соединенные Штаты передали письменное предупреждение российским службам безопасности, следуя обычным процедурам и по установленным каналам, которые уже неоднократно использовались ранее…" – уточнил он.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области, якобы по дороге в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Главарь Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для побега террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что о подготовке к теракту в подмосковном "Крокус Сити" Россия знала минимум за месяц. Кремль намеренно допустил исполнение этой террористической операции. По мнению руководителя украинской разведки, есть несколько вариантов, почему они это сделали: первый – чтобы снять нескольких чиновников. Другой вариант – в Кремле недооценили масштабы произошедшего и хотели обвинить во всем Украину.

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