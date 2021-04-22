В Белом доме ответили на слова Путина о Шерхане и противниках РФ Табаки
В Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина, сравнившего противников РФ с героями "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. Власти США не воспринимают эти обвинения на свой счет.
Кроме того, в Белом доме ответили, что у них "толстая кожа". Заявление об этом прозвучало на брифинге ведомства в среду, 21 апреля. Он транслировался пресс-службой в Twitter.
У пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки спросили, как она оценивает высказывание российского главы о том, что "вокруг Шерхана", то есть РФ, "крутятся мелкие Табаки".
"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", – ответила Псаки.
Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/J1MHVSRUhK— The White House (@WhiteHouse) April 21, 2021
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Путин в среду, 21 апреля, выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этот раз его речь была сравнительно недолгой и в большей части касалась внутренних российских вопросов: борьбе с коронавирусом, социальной сферы и проектов, связанных с развитием инфраструктуры. Кроме того, глава страны-агрессора пообещал, что Россия даст жесткий ответ, если кто-то пересечет "красную черту".
Он также упрекнул Запад за претензии к его стране и сравнил ее противников с негативными героями романа Киплинга "Книга джунглей".
"Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена", – высказался Путин.
Также он заявил, что в свое время якобы готовились убийства беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и нелегитимного главы Беларуси Александра Лукашенко. Глава страны-агрессора Революцию Достоинства в который раз назвал "переворотом".