В Белом доме ответили на слова Путина о Шерхане и противниках РФ Табаки

В Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина, сравнившего противников РФ с героями "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. Власти США не воспринимают эти обвинения на свой счет.

Кроме того, в Белом доме ответили, что у них "толстая кожа". Заявление об этом прозвучало на брифинге ведомства в среду, 21 апреля. Он транслировался пресс-службой в Twitter.

У пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки спросили, как она оценивает высказывание российского главы о том, что "вокруг Шерхана", то есть РФ, "крутятся мелкие Табаки".

"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", – ответила Псаки.

