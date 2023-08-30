В Белом доме не исключают, что к гибели Пригожина может быть причастен Кремль

В Белом доме предполагают, что Кремль может нести ответственность за смерть владельца российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Там напомнили, что официальная резиденция российского диктатора Владимира Путина не в первый раз решает проблемы таким образом.

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Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Sky News. По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

"Мы все знаем, что Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов", – отметила Жан-Пьер.

Издание подчеркнуло, что причина аварии окутана тайной. Россия начала расследование, но некоторые эксперты считают, что его выводы будут недостоверны, и мы, возможно, никогда точно не узнаем, что произошло.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Позже в России появилась неподтвержденная информация, что по делу об аварии самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина якобы появился подозреваемый. Заявляется, что это Артем Степанов – личный пилот "повара Путина", который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Тело лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после падения самолета в Тверской области официально было опознано в морге. Его опознал один из командиров ЧВК.

– В России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

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