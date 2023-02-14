В Белом доме назвали цель визита Байдена в Польшу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден приедет в Польшу для того, чтобы лично поблагодарить главу государства Анджея Дуду и весь польский народ. Эта страна играет большую роль для Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом в понедельник, 13 февраля, на брифинге в Вашингтоне заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден очень ждет этого визита.

"Он хочет высказать более широкие мнения о том, насколько важны мужество и единство, которые сейчас демонстрирует Польша и многие другие члены НАТО", – отметил Кирби, добавив, что, к сожалению, уже скоро начнется второй год полномасштабной войны.

В Белом доме также объяснили, почему Байден выбрал для визита именно Польшу, ведь журналисты отметили, что многие страны сейчас активно помогают Украине. К тому же, президент США уже был в Польше 11 месяцев назад.

Кирби подчеркнул, что это государство является решительным союзником и сторонником Украины. Поляки гостеприимно приняли как американских военных, так и миллионы украинских беженцев, которые приехали туда, чтобы быть в безопасности.

"Поляки – извините за каламбур – но они прыгают выше своей головы. И мы очень ценим всю их поддержку", – добавил представитель Белого дома.

Отметим, что это будет уже второй визит Байдена в Польшу за последний год. 25 марта он встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Ряшеве, а позже провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время выступления с речью в Польше Байден отметил храбрость украинского народа и подтвердил намерение и дальше поддерживать наше государство в войне против российских оккупантов.

Также президент США встречался с украинскими беженцами, которые сбежали от войны с Россией, и маленькая девочка спросила у американского лидера, выживут ли ее брат и папа, оставшиеся в Киеве защищать нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце января СМИ начали писать о том, что американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза накануне 24 февраля. Впоследствии стало известно, что он приедет в Польшу, а визит может совпасть с годовщиной масштабного вторжения РФ в Украину.

– В канцелярии польского лидера Анджея Дуды подтвердили, что его американский коллега Джо Байден посетит Польшу. Визит президента США в стране ожидают в ближайшее время.

– Теперь СМИ пишут о том, что в Польше Байден может встретиться с Дудой и Зеленским.

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