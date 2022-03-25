Байден прибыл в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины. Все подробности

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины. Визит происходит в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения России.

Об этом сообщает американский телеканал CNN. Самолет президента США приземлился в аэропорту Жешув-Ясенка.

Он уже встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве, а позже проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Примечательно, что их встреча пройдет всего в 100 км от границы с Украиной.

Ожидается, что Байден также встретится с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками в Польше. После этого он выступит с официальной речью, которую Белый дом назвал "очень важной".

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В США предупреждения Байдена о том, что демократия находится в осаде со стороны угрожающих автократов, могут показаться отдаленными, даже после штурма Капитолия США и попытки бывшего президента Дональда Трампа "украсть выборы" 2020 года.

Но Польша, соседствующей с Украиной, как никто другой понимает мучения нашей страны. В мучительной истории 20-го века страна, разрывающаяся между Востоком и Западом, неоднократно подвергалась завоеваниям, находилась под властью иностранных тиранов и видела, как миллионы ее жителей подвергались чистке или изгнанию как беженцы из домов, разрушенных войной.

Теперь Польша снова оказалась на передовой линии конфликта. Она находится на разделительной линии между государствами-членами НАТО, к которому страна сейчас принадлежит, и российской орбитой президента Владимира Путина, в которую входит еще один сосед Польши, Беларусь.

Официальная Варшава уже открыла свои границы для более чем 2 миллионов из почти 3,7 миллиона украинцев, бежавших от агрессии Путина, и война приблизилась к ее границам после того, как Россия нанесла удар по базе на западе Украины в начале этого месяца.

Как и Украина, Польша десятилетиями жила под железным коммунистическим кулаком Москвы. Как и украинцы, поляки с большим подозрением относятся к русским, а борьба за свою свободу и суверенитет заложена в их ДНК.

В отличие от Украины, одной из республик-учредителей Советского Союза, Польша добралась до Запада после десятилетий пребывания под эгидой Варшавского договора. Кроме того, что она состоит в НАТО, она также является членом Европейского союза.

По мере того, как в последние годы путинская угроза нарастала, в Польше происходила ротация американских войск и самолетов. В феврале, до того, как Путин вторгся в Украину, Польша была одной из стран, которым Байден приказал направить 3000 военнослужащих для поддержки восточного фланга альянса. Если война в Украине перерастет в более широкий конфликт между Россией и Западом, а это пугающая перспектива, есть большая вероятность, что это может произойти в Польше.

Напомним, США готовы принимать в своей стране граждан Украины, которые спасаются от войны, развязанной Россией. Получить убежище в американских городах смогут до 100 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ООН, за месяц из-за атак российских оккупантов в Украине погибли более 900 мирных жителей, еще около 1500 человек получили ранения.

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