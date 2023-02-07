Байден посетит Польшу в конце февраля: визит может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину – NBC

Президент США Джо Байден, скорее всего, посетит Польшу в феврале. Визит может совпасть с годовщиной масштабного вторжения РФ в Украину.

Видео дня

Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники, осведомленные о планах Белого дома. Как отмечается, решение не является окончательным, пока о нем не объявит администрация президента, поэтому может измениться.

В частности, Байден рассматривает возможность приурочить поездку в Европу к годовщине войны России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

Таким образом Байден мог бы привлечь внимание к стойкости Украины перед российской агрессией и подтвердить солидарность США с украинским народом по мере вступления войны в новую фазу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. Отмечалось, что в ходе переговоров Зеленский может представить формулу мира из 10 пунктов.

На днях в канцелярии Дуды подтвердили, что Байден посетит Польшу. Поездка должна состояться в ближайшее время.