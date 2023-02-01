Байден может встретиться с Дудой и Зеленским в Польше – СМИ

Президент США Джо Байден может посетить Польшу в ближайшее время. Там он намерен провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и польским коллегой Анджеем Дудой.

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Встреча трех лидеров может пройти в Жешуве или Варшаве. Об этом сообщает польское издание Dziennika Gazety Prawnej.

Рассматривается вариант встречи Байдена в Польше с президентом Дудой и Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер может представить Формулу мира из 10 пунктов. Параллельно с дипломатическими усилиями во время переговоров могут обсуждаться вопросы о дальнейших поставках оружия для ВСУ.

По информации СМИ, американский президент может посетить Польшу в конце февраля. Отмечается, что присутствие украинского президента станет частью более широкого дипломатического плана, который Киев намерен реализовать через год после того, как Россия начала свое вторжение. В частности, именно во время встречи в Польше Зеленский может представить мирный план и созовет международную конференцию по Украине.

Дипломатический источник рассказал польскому СМИ, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос гарантий безопасности Киева. В числе стран-гарантов, кроме США, будут также, среди прочих, Канада, Турция, Великобритания, Израиль, Германия и Польша.

Ранее американские СМИ сообщали, что накануне годовщины со дня вторжения РФ в Украину 24 февраля американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза. Вместе с коллегами из европейских государств он обсудит, в том числе, и дальнейшую помощь нашей армии и народу.

Напомним, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин.

Также американская компания Coldghain Technologies Services подарила Национальной гвардии Украины 32 беспилотных летательных аппарата Quantix производителя AeroVironment.

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