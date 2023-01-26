Байден планирует визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину – NBC

Накануне годовщины со дня вторжения в Украину 24 февраля американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза. Вместе с коллегами из европейских государств он обсудит, в том числе, и дальнейшую помощь нашей армии и народу.

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Об этом рассказал журналист NBC Джон Ледерман, ссылаясь на инсайды в Белом доме. Об этом он написал у себя в Twitter, анонсировав рабочий тур Байдена по Европе как настоящую сенсацию.

"Эксклюзив! Байден рассматривает европейскую поездку накануне вторжения в Украину в следующем месяце", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Байдена, война в Украине достигла критической точки. В США считают, что наше государство нуждается в максимальной помощи.

Сам он накануне анонсировал первую партию американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин на сумму 400 млн долларов, а вместе с ними и 120-мм снаряды и 8 машин тактической боевой и логистической поддержки.