Байден планирует визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину – NBC
Накануне годовщины со дня вторжения в Украину 24 февраля американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза. Вместе с коллегами из европейских государств он обсудит, в том числе, и дальнейшую помощь нашей армии и народу.
Об этом рассказал журналист NBC Джон Ледерман, ссылаясь на инсайды в Белом доме. Об этом он написал у себя в Twitter, анонсировав рабочий тур Байдена по Европе как настоящую сенсацию.
"Эксклюзив! Байден рассматривает европейскую поездку накануне вторжения в Украину в следующем месяце", – указано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Байдена, война в Украине достигла критической точки. В США считают, что наше государство нуждается в максимальной помощи.
Сам он накануне анонсировал первую партию американских танков Abrams. Речь идет про 31 единицу боевых машин на сумму 400 млн долларов, а вместе с ними и 120-мм снаряды и 8 машин тактической боевой и логистической поддержки.
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