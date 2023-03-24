В Австрии заявили, что арестуют Путина по ордеру МУС, если он приедет в страну

В Австрии, которая подписала и ратифицировала Римский статут, заявили, что арестуют президента РФ Владимира Путина, если он попадет на территорию их страны. После этого диктатора передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге (Нидерланды).

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Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на ответ федерального министерства юстиции Австрии на его запрос. Там отметили, что Австрия как участница Римского устава обязана выполнять ордера на арест, выданные МУС.

Иммунитета перед этим органом нет даже у глав государств. Это еще в 2019 году было отмечено Судом в деле президента Судана Омара аль-Башира.

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", – отметили в австрийском министерстве юстиции.

Там добавили, что их страна, как и все другие стороны договора, должна сотрудничать с МУС, его ордера должны выполняться, а все лица, которых разыскивают в Гааге, – быть арестованы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая европейская страна, если на ее территории окажется президент РФ Владимир Путин, должна арестовать диктатора и передать его Международному уголовному суду.

В Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и отправлен в Гаагу.

А в Южно-Африканской Республике тем временем будут консультироваться с юристами из-за ордера на арест российского президента Владимира Путина. Он должен прилететь в эту страну на саммит БРИКС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца жизни президента РФ. Первоначально суд планировал сохранить решение в тайне, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

– В РФ в ответ возбудили дело против прокурора и судей МУС. Москва обвиняет руководство Гаагского трибунала в "предварительно незаконном заключении под стражу".

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