Блинкен: любая страна, являющаяся стороной МУС, должна арестовать Путина и передать в Гаагу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая европейская страна, если на ее территории окажется президент РФ Владимир Путин, должна арестовать диктатора и передать его Международному уголовному суду (МУС) в Гааге (Нидерланды).

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Речь идет именно о странах, ратифицировавших Римский статут и являющихся сторонами МУС. Об этом Блинкен сказал, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Линдси Грэма на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената, передает CNN.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательства, должен выполнять свои обязательства", – подчеркнул политик.

Насчет того, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет в Штаты, ответа Блинкен не дал. Он напомнил, что США не являются стороной в суде (Штаты подписали Римский статут, но затем отозвали это решение).

К тому же, Путин не был в Штатах с 2015-го, и, по мнению Блинкена, в ближайшее время он вряд ли планирует поездку туда.

Ранее в Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и отправлен в Гаагу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Прокурор МКС Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца жизни президента РФ. Первоначально суд планировал сохранить решение в тайне, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

– В РФ в ответ возбудили дело против прокурора и судей МКС. Москва обвиняет руководство Гаагского трибунала в "предварительно незаконном заключении под стражу".

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