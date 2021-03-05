AstraZeneca пыталась продать свою вакцину в Австралию, несмотря на запрет ЕС – расследование

Компания AstraZeneca пыталась продать свою вакцину от коронавируса в Австралию вопреки постановлению Европейской комиссии, которое требует согласовывать ее экспорт за пределы ЕС.

Как говорится в расследовании la Repubblica, ранее управляющий директор AstraZeneca Паскаль Сорио отрицал, что европейские вакцины попали за пределы континента.

В феврале компания Catalent от имени AstraZeneca направила в Министерство иностранных дел Италии несколько запросов о разрешении на экспорт своей вакцины за пределы ЕС. Речь шла о нескольких сотнях образцов, необходимых для научных исследований.

Позднее Catalent попыталась добиться разрешения на экспорт 250 тысяч доз в Австралию – не просто образцов, а вакцины на продажу. На момент подачи заявки партия уже не находилась на территории Италии, а была перевезена в Бельгию, откуда должна была отправиться в Сидней.

Однако 2 марта Министерство иностранных дел Италии уведомило AstraZeneca об отказе в экспорте вакцины.

Были приведены три причины:

Австралия не считается "уязвимой" страной, то есть распространение инфекции COVID-19 не оправдывает экспорт (эпидемиологическая кривая пологая, у них в среднем 6-8 новых положительных результатов в день); продолжающийся дефицит вакцин в ЕС и Италии и задержки с поставкой вакцин AstraZeneca в ЕС и Италию; большое количество доз, покидающих Европу. Правительство Австралии закупило 53,8 миллиона доз AstraZeneca, из которых 50 миллионов будут произведены на ее территории компанией CSL. Первые 300 тысяч доз приземлились в аэропорту Сиднея пять дней назад, их происхождение не разглашается.

Запрос Catalent на экспорт большого количества доз вакцины не единственный: правительство Италии также получило еще один запрос на 500 тысяч доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в странах Европейского Союза до начала лета хотят ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС.