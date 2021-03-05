В Аргентине мэр привился от коронавируса с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке Перес, что в провинции Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку против коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Во время вакцинации он держал в руках портрет главы РФ Владимира Путина. Снимком с вакцинации чиновник поделился в Twitter, подробнее об этом также написало издание La Nacion.

"Я получил вакцину, спасибо Альберто Фернандесу (президенту Аргентины. – Ред.). Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизни", – написал мэр в соцсети.

Когда же чиновника спросили, что побудило его сделать прививку с изображением президента страны, где производится "Спутник V", 72-летний Гаспарини ответил, повторяясь: "Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни" .

Отмечается, что он также подписал соглашение о начале производства российского препарата в Аргентине.

Известно, что в конце декабря 2020 года эта страна второй в мире и первой в Латинской Америке одобрила срочное использование для противодействия COVID-19 вакцины "Спутник V", разработанной в Российской Федерации. Тогда же в Аргентину прибыл самолет с 300 тыс. доз препарата.

При этом феврале в Аргентине глава Минздрава Хинес Гонсалес Гарсия покинул пост после скандала с внеочередной вакцинацией чиновников против COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

Напомним: СМИ выяснили, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" вызывает недоверие не только у западных стран. В частности, ее не готовы использовать даже сами россияне из-за возможных побочных эффектов и летальных исходов.

А недавно американская газета The New York Times разоблачила российские информационные агентства в развертывании кампании по дискредитации западных вакцин против COVID-19, чтобы продвигать свой препарат "Спутник V".

в Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для использования в экстренных случаях.