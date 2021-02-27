В Италии начали расследовать предложения подпольных поставок российской вакцины "Спутник V"

В Италии начали расследование о посреднических предложениях по подпольных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в страну.

Как пишет Il Messaggero, делом занялись прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, материалы также переданы в Интерпол.

По данным издания, на почту офиса чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури поступило письмо от посредника в Болгарии, который предлагал организовать поставку 50 млн доз российского препарата. Ведомство сразу передало информацию в правоохранительные органы.

В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы нескольких итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. Их цена обычно в два-три раза превышала согласованную Еврокомиссией с производителями.

В частности, несколько таких предложений поступило губернатору области Венето Луке Дзайя, который ранее объявил, что ищет дополнительные каналы поставок препарата.

Добавим:

Италия занимает 11 место среди стран мира по количеству использованных доз вакцины от COVID-19.

На первом месте в этом рейтинге США, далее следуют Китай и Великобритания, согласно сайту lab.gedidigital.it.

Всего в Италии было сделано более 4 млн прививок против коронавируса.

Рассказ украинки о том, как проходит вакцинация в Италии, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии прививку от коронавируса можно сделать в заранее определенных больницах и клиниках. Также предусмотрены мобильные подразделения для тех, кто не может добраться до центров вакцинации.