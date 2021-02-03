В Венгрии отказались рекомендовать вакцины от COVID-19 из России и Китая

Венгерская медицинская палата не может рекомендовать вакцину от коронавируса российского и китайского производства, так как их официальные характеристики не были опубликованы.

Врачи отмечают, что не могут "с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам", пишет Euractiv. Соответствующее письмо медики направили в Венгерский институт фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI).

Незадолго до этого власти Венгрии в рекордно короткий срок дали ограниченное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 "Спутник V" из России и "Sinopharm" из Китая. Такое решение связывают с тем, что поставки других одобренных в ЕС препаратов сильно задерживались.

Китайскую и российскую прививки разрешили использовать для ускорения процесса вакцинации населения от коронавируса. Вместе с тем, на сайте института OGYÉI до сих пор нет никакой информации об использовании этих вакцин.

"Если российские производители, китайские производители откроют свои документы, продемонстрируют прозрачность, покажут все данные...тогда они могут получить условное разрешение на рынок, как и другие", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZREVATEL, для вакцинации населения Украина закупит только зарегистрированную вакцину от коронавируса. На данный момент такую производят в США, Китае и Великобритании.