В Амстердаме протестуют против карантинных ограничений: на улицы вышли десятки тысяч людей. Фото и видео
В воскресенье, 5 сентября, в столице Нидерландов проходит массовый митинг против правительственных мер, которые были введены в условиях коронавируса COVID-19. В течение дня на улицах Амстердама собралось около 50 тысяч человек.
Об этом сообщают журналисты "Укринформ". Организаторы протеста заметили, что это самый масштабный митинг в стране за многие годы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Участники акции пояснили, что причиной их протеста стало вовсе не отрицание опасности мировой пандемии, а социальная незащищенность, связанная с ограничениями в сферах туризма и обслуживания.
Отметим, что правительство Нидерландов регулярно обновляет меры по ужесточению протикоронавирусных мер в стране, что существенно сказывается на материальном положении населения. Это уже неоднократно приводило к пикетам и массовым протестам.
Wat een opkomst!— Johan (@SirJH73) September 5, 2021
Nederland wordt wakker!!
❤❤❤#5septemberAmsterdam#DeTeringMetDeRegering #toetsenbordheld pic.twitter.com/c093oSPe3V
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на высокую статистику вакцинации населения, в Израиле зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом COVID-19.