В Амстердаме протестуют против карантинных ограничений: на улицы вышли десятки тысяч людей. Фото и видео

В воскресенье, 5 сентября, в столице Нидерландов проходит массовый митинг против правительственных мер, которые были введены в условиях коронавируса COVID-19. В течение дня на улицах Амстердама собралось около 50 тысяч человек.

Об этом сообщают журналисты "Укринформ". Организаторы протеста заметили, что это самый масштабный митинг в стране за многие годы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Участники акции пояснили, что причиной их протеста стало вовсе не отрицание опасности мировой пандемии, а социальная незащищенность, связанная с ограничениями в сферах туризма и обслуживания.

Видео дня

Отметим, что правительство Нидерландов регулярно обновляет меры по ужесточению протикоронавирусных мер в стране, что существенно сказывается на материальном положении населения. Это уже неоднократно приводило к пикетам и массовым протестам.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на высокую статистику вакцинации населения, в Израиле зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом COVID-19.