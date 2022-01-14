В Алматы продолжаются массовые задержания, а военные ОДКБ покидают страну. Главное о ситуации в Казахстане (обновляется)

В пятницу, 14 января, ситуация в Казахстане остается напряженной – в Алматы продолжают задерживать людей, многих участников протеста до сих пор не могут найти. В это же время в столице – в городе Нур-Султан действует "оранжевый" уровень террористической опасности и комендантский час – с 23:00 до 7:00.

Накануне территорию страны начал покидать военный контингент так называемых "миротворческих войск" Организации договора коллективной безопасности из России, Армении, Таджикистана и других стран ОДКБ. Правоохранительные органы Казахстана докладывают о задержании более 2150 участников акций протеста, при этом добавляя, что оперативно-розыскные мероприятия будут продолжаться. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 14 января онлайн.

01:00 – В столице Казахстана введен "оранжевый" уровень террористической опасности. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме, а для гражданских лиц действует комендантский час в ночное время – с 23:00 до 7:00.

05:00 – Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что армянские "миротворцы" ОДКБ вылетели из Казахстана на родину.

05:30 – Российские СМИ опубликовали фотографии погрузки военного контингента ОДКБ из Армении и Таджикистана в самолет и их вылет из страны.

06:00 – В департаменте полиции Алматы сообщили, что с 4 января 22 человека пропали. На сегодняшний день местонахождение 15 человек уже известно, но поиски 7 пропавших до сих пор продолжаются.

06:30 – Информационный центр алматинской комендатуры сообщает о задержании во время протестов 2159 человек. Также правоохранительные органы Казахстана утверждают, что при этом было изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 единиц боеприпасов.

07:00 – СМИ Казахстана сообщают, что ситуация в Алматы утром 14 января спокойная: общественный транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме, а а в обменных пунктах можно обменять валюту. В то же время сообщается, что многие предприятия перевели сотрудников на дистанционную работу в связи со вспышкой COVID-19. За 12 января в стране рекордное число заболевших коронавирусом – 10418 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

протесты в Казахстане начались 2 января в 110-тысячном городе Жанаозен на западе страны. Там на центральную площадь вышли сначала сотни, а затем тысячи местных жителей. Их возмутило "новогоднее" подорожание сжиженного газа, который массово используют как автомобильное горючее: с 50-70 тенге в прошлом году до 120 тенге за литр ((3,72 до 7,44 грн).

К 4 января демонстрации охватили и другие города: Алматы, Уральск, Актобе, Тараз, Шимкент, Кокшетау, первые акции солидарности попытались провести в Нур-Султане.

На утро 5 января президент Касим-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства, а также введении временного госрегулирования тарифов на топливо. Но протесты разгорелись с еще большей силой.

В Алматы силовики заявили о начале "масштабной зачистки" города от митингующих. Власти позволили силовикам активно применять огнестрельное оружие, из-за чего погибли десятки протестующих. В то же время жертвы были и со стороны правоохранителей.

Подробнее о том, почему люди в Казахстане вышли на протесты и что именно их не устраивало, читайте в материале OBOZREVATEL.