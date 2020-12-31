Украинских женщин и детей освободили из сирийского лагеря. Первые фото

В Украине сообщили об успешном завершении уникальной эвакуационной спецоперации – девять граждан освободили из сирийского лагеря Родж.

Об этом в Facebook cообщил журналист Роман Бочкала. По его словам, две женщины из Кременчуга и АР Крым, а также их семеро детей уже сегодня, 31 декабря, должны оказаться в Украине.

"Если успеем пройти все формальности и долететь до полуночи. Борт из Киева уже ожидает в столице Иракского Курдистана", – уточнил он.

Также журналист отметил, что этот лагерь гуманитарные организации называют одним из самых ужасных мест в мире, там наши соотечественники находились среди других таких же несчастных жертв войны и обстоятельств.

"Горд за нашу страну! Операция была на контроле лично у президента Украины. Своих нужно забирать. Где бы они ни были. Это и есть государство. Это и есть ответственность за своих граждан. Украина, встречай! Выезжаем с сирийской границы в Эрбиль", – сообщил Бочкала.

Напомним, ранее OBOZREVATEL также рассказывал об украинке, попавшей в сирийский лагерь. Молодая женщина похоронила в чужой стране маленькую дочь и мужа. Чтобы выжить с новорожденным сыном, ей пришлось есть траву и пить воду из реки. Мама женщины вместе с другими родственниками борются за то, чтобы их родных все-таки отпустили домой в Украину. В МИДе им пообещали поддержку. Вопрос не может разрешиться почти год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря в Сирии автобус с пассажирами подвергся террористическому нападению. Также в этот день двойной теракт произошел в городе Аден в Йемене. Взрывы там прогремели возле аэропорта