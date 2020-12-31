Українських жінок і дітей звільнили з сирійського табору. Перші фото

В Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ятьох громадян звільнили з сирійського табору Родж.

Про це в Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала. За його словами, дві жінки з Кременчука та АР Крим, а також їхні семеро дітей уже сьогодні, 31 грудня, повинні опинитися в Україні.

"Якщо встигнемо пройти всі формальності і долетіти до півночі. Борт із Києва вже чекає в столиці Іракського Курдистану", – уточнив він.

Також журналіст зазначив, що цей табір гуманітарні організації називають одним із найжахливіших місць у світі, там наші співвітчизники перебували серед інших таких же нещасних жертв війни та обставин.

"Гордий за нашу країну! Операція була на контролі особисто у президента України. Своїх потрібно забирати. Де б вони не були. Це і є держава. Це і є відповідальність за своїх громадян. Україно, зустрічай! Виїжджаємо з сирійського кордону в Ербіль", – повідомив Бочкала.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL також розповідав про українку, яка потрапила в сирійський табір. Молода жінка поховала в чужій країні маленьку дочку і чоловіка. Щоб вижити з новонародженим сином, їй довелося їсти траву і пити воду з річки. Мама жінки разом з іншими родичами борються за те, щоб їх рідних все-таки відпустили додому в Україну. У МЗС їм пообіцяли підтримку. Питання не може вирішитися майже рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня в Сирії автобус з пасажирами зазнав терористичного нападу. Також у цей день подвійний теракт стався в місті Аден у Ємені. Вибухи там пролунали біля аеропорту.