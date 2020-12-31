Українських жінок і дітей звільнили з сирійського табору. Перші фото

Марина Погорілко
Марина Погорілко
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Україна звільнила з сирійського табору 9 громадян

В Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації – дев'ятьох громадян звільнили з сирійського табору Родж.

Про це в Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала. За його словами, дві жінки з Кременчука та АР Крим, а також їхні семеро дітей уже сьогодні, 31 грудня, повинні опинитися в Україні.

"Якщо встигнемо пройти всі формальності і долетіти до півночі. Борт із Києва вже чекає в столиці Іракського Курдистану", – уточнив він.

В Україні повідомили про успішне завершення унікальної евакуаційної спецоперації
Дев'ятьох українських громадян звільнили з сирійського табору
Дві жінки і їхні семеро дітей вже сьогодні повинні опинитися в Україні

Також журналіст зазначив, що цей табір гуманітарні організації називають одним із найжахливіших місць у світі, там наші співвітчизники перебували серед інших таких же нещасних жертв війни та обставин.

Громадяни України перебували в таборі серед інших нещасних жертв війни та обставин
Українці повинні опинитися вдома вже 31 грудня
Україна провела унікальну спецоперацію зі звільнення громадян
Справа перебувала на контролі президента України
Журналіст висловив гордість, що Україна не залишила в біді своїх громадян
Дев'ятьох українців звільнено з сирійського табору

"Гордий за нашу країну! Операція була на контролі особисто у президента України. Своїх потрібно забирати. Де б вони не були. Це і є держава. Це і є відповідальність за своїх громадян. Україно, зустрічай! Виїжджаємо з сирійського кордону в Ербіль", – повідомив Бочкала.

Україна звільнила дев'ятьох своїх громадян із сирійського табору

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL також розповідав про українку, яка потрапила в сирійський табір. Молода жінка поховала в чужій країні маленьку дочку і чоловіка. Щоб вижити з новонародженим сином, їй довелося їсти траву і пити воду з річки. Мама жінки разом з іншими родичами борються за те, щоб їх рідних все-таки відпустили додому в Україну. У МЗС їм пообіцяли підтримку. Питання не може вирішитися майже рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня в Сирії автобус з пасажирами зазнав терористичного нападу. Також у цей день подвійний теракт стався в місті Аден у Ємені. Вибухи там пролунали біля аеропорту.

СиріяРоман Бочкала