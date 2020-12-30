В Сирии террористы напали на автобус: погибли 25 человек

В Сирии на дороге Дейр-эз-Зор – Пальмира в среду, 30 декабря, автобус с пассажирами подвергся террористическому нападению.

Предварительно, в результате атаки погибли 25 человек, 13 получили ранения. Об этом сообщило агенство SANA.

Уточняется, что инцидент произошел около 16:00 (по местному времени) в районе населенного пункта Кобаджип.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Добавим, 30 декабря двойной теракт произошел в городе Аден в Йемене. Взрывы там прогремели возле аэропорта (погибли 27 человек) и позже – около правительственного дворца "Эль-Маашик" (трое жертв).

Известно, что один из погибших во время взрыва возле дворца – сотрудник Международного комитета Красного Креста.

Напомним, в Сирии 19 июля произошел другой масштабный теракт с транспортом – в результате взрыва автомобиля погибли пятеро мирных граждан, еще минимум 85 получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL: