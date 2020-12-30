В Сирии террористы напали на автобус: погибли 25 человек
В Сирии на дороге Дейр-эз-Зор – Пальмира в среду, 30 декабря, автобус с пассажирами подвергся террористическому нападению.
Предварительно, в результате атаки погибли 25 человек, 13 получили ранения. Об этом сообщило агенство SANA.
Уточняется, что инцидент произошел около 16:00 (по местному времени) в районе населенного пункта Кобаджип.
Других подробностей происшествия пока не сообщается.
Добавим, 30 декабря двойной теракт произошел в городе Аден в Йемене. Взрывы там прогремели возле аэропорта (погибли 27 человек) и позже – около правительственного дворца "Эль-Маашик" (трое жертв).
Известно, что один из погибших во время взрыва возле дворца – сотрудник Международного комитета Красного Креста.
Напомним, в Сирии 19 июля произошел другой масштабный теракт с транспортом – в результате взрыва автомобиля погибли пятеро мирных граждан, еще минимум 85 получили ранения.
Как писал OBOZREVATEL:
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