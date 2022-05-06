Украина вместе со Швецией и Финляндией примет участие в заседании Военного комитета НАТО

Начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции примут участие в заседании Военного комитета НАТО. Встреча состоится 19 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия.

На официальном сайте НАТО сообщается, что председательствующий на заседании председатель Военного комитета – адмирал Роб Бауэр. Ему компанию составят верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс, и верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО по трансформации генерал Филипп Лавин, каждый из которых возглавит соответствующую сессию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам генштабов стран-членов на первой сессии, в ходе которой будут рассматриваться геостратегический контекст и подготовка к июньскому саммиту в Мадриде.

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Вторая сессия будет посвящена войне России против Украины. К обсуждению присоединятся начальники генеральных штабов государств-партнеров НАТО – Финляндии, Швеции и Украины.

Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО. Начальники генштабов затем встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО – Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.

После этого состоится четвертая сессия, на которой начальники генштабов сосредоточатся на Концепции боя НАТО "Замковый камень" (Capstone).

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что можно договориться о гарантиях безопасности на промежуточный период между заявкой Швеции и Финляндии и официальной ратификацией в парламентах всех 30 членов НАТО.

Ранее европейские СМИ сообщали, что правительства Финляндии и Швеции якобы готовятся подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Это может произойти в конце мая.

В России отреагировали на это достаточно прогнозируемо. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если эти государства станут частью Альянса, то у России будет больше "официально зарегистрированных противников".