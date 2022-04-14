В Кремле назвали Швецию и Финляндию потенциальными противниками: Медведев снова 'пригрозил' НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, если эти государства стану частью Альянса, то у России будет больше "официально зарегистрированных противников".

Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Экс-президент страны-агрессора также пригрозил военным укреплением северной границы.

"Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен", – отметил он.

Также Медведев утверждает, что Швецию и Финляндию позвали бы в НАТО вне зависимости от того, начала бы Россия войну против Украины или нет.

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Накануне журналисты сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на вступление государства в НАТО на саммите в Мадриде 29–30 июня. А глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна в течение ближайших недель примет окончательное решение о вступлении в Альянс.

"Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Мнения людей в Финляндии, а также в Швеции изменились очень сильно из-за российских действий", – отметила Марин.

Аналогичную информацию ранее сообщала и британская газета The Times. По данным издания, тему членства Финляндии и Швеции обсуждали на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО. Это "крупный стратегический просчет" России, приводят журналисты слова американского источника.

Оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из структур НАТО в случае победы на выборах.