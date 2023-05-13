'Украина победит': премьер Италии Мелони заверила в непоколебимой поддержке Киева и высказалась об украинской 'формуле мира'

В ходе официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непреклонной поддержке Украины и одобрении Римом всех 10 пунктов украинского мирного плана.

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Мелони также подчеркнула: Украина обязательно победит, других вариантов Европа не рассматривает. Эти заявления глава правительства Италии сделала во время совместной пресс-конференции с Зеленским после завершения переговоров.

Мелони подчеркнула, что абсолютно уверена в победе Украины, ведь от этого зависит мир, стабильность и свобода всей Европы.

"Я убеждена в том, что Украина победит, что восстановится еще более сильной, более процветающей. Будущее Украины – это будущее мира и свободы, и это европейское будущее. И других возможных решений здесь нет", – сказала премьер.

Именно поэтому, подчеркнула Мелони, Италия и дальше бок о бок с союзниками будет оказывать всю возможную помощь Украине, в том числе и в предстоящих переговорах с РФ. Они, подчеркнула премьер Италии, начнутся тогда и так, как того захочет Киев.

"Мы поддерживаем формулу мира из 10 пунктов президента Зеленского", – добавила Мэлони.

Напомним, 13 мая Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Он назвал рабочую поездку "важным визитом для победы".

Пребывая в Риме, украинский президент провел встречу с президентом Италии. В ходе встречи Зеленский и Маттарелла обсудили украинскую "формулу мира".

Также украинский президент встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.