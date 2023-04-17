В Судане в битве за власть сошлись два генерала, гибнут мирные жители: почему возникли бои и на чьей стороне преимущество

В Судане уже несколько дней продолжаются боевые действия в столице и других ключевых городах страны. Спустя полтора года после государственного переворота возникла борьба между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом и военизированной группировкой Силы оперативной поддержки, которым руководит генерал Мохамед Хамдан Дагало.

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До недавнего времени они были союзниками и даже некоторые время работали вместе после свержения в 2019 году президента Судана Омара аль-Башира. Однако желание Сил оперативной поддержки стать частью регулярной армии привело к очередной волне противостояния. OBOZREVATEL выяснил, почему возникло противостояние в Судане и как с этим связано государство-террорист Россия.

Причины возникновения боевых действий

Недавно Силы оперативной поддержки потребовали от фактического главы Судана Абдель Фаттах аль-Бурхана включить около 100 тыс. их бойцов в ряды регулярной армии. Также долгое время в Судане шли дискуссии о том, кто возглавит вооруженные силы и каким образом военные будут править страной.

Цивилизованные переговоры не привели ни к какому адекватному результату, поэтому несколько дней назад в стране начались боевые действия, которые стали кульминацией борьбы между регулярной армией и Силами оперативной поддержки за господство.

По информации CNN, боевые действия, включая авиаудары и применение артиллерии, не говоря уже о частых перестрелках, происходят в густонаселенных районах, поэтому жертвами борьбы за власть между двумя генералами становятся мирные жители.

Жертвы среди мирного населения

Издание Reuters заявило, что всего за несколько дней в Судане погибло 97 мирных жителей. Еще сотни человек были ранены с начала боевых действий.

Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что временно приостановила все операции в голодающих районах Судана после того, как трое суданских сотрудников были убиты во время боевых действий в Северном Дарфуре, а самолет организации был поврежден во время перестрелки в аэропорту Хартума.

Украинцы также пострадали из-за боевых действий в Судане

Стоит отметить, что в результате боев в столице Судана – городе Хартума были повреждены два украинских самолета авиакомпании SkyUp. Воздушные судна выполняли рейсы из Судана в Египет и Саудовскую Аравию. Состояние самолетов неизвестно, однако в компании заверили, что все 36 сотрудников находятся в безопасном месте.

Многие страны мира, а также Совет Безопасности ООН выразили "глубокую обеспокоенность" ситуацией в Судана и призвали к перемирию. К слову, вечером 16 апреля Абдель Фаттах аль-Бурхан и Мохамед Хамдан Дагало якобы договорились о "паузе в боевых действиях", чтобы разрешить гуманитарную эвакуацию, предложенную ООН, однако сделка была сорвана и боевые действия вскоре возобновились.

Высокий риск полномасштабной войны в Судане

По мнению экспертов конфронтация между регулярной армией и военизированной группировкой Силы оперативной поддержки может ввергнуть Судан в полномасштабную войну.

Решающим фактором в дальнейшей судьбе страны выступает не только борьба за власть между двумя генералами, но также экономический кризис и межплеменное насилие, что сводит на нет усилия по продвижению к цивилизованному выбору власти.

По различным официальным и неофициальным оценкам регулярная суданская армия насчитывает около 220 тыс. человек. В то же время Силы оперативной поддержки насчитывают около 70 тыс. человек. Однако считается, что они лучше обучены и оснащены.

Одна из сторон поддерживает геноцидную войну РФ против Украине

К слову, издание The Africa Report ранее сообщало о связи между Силами оперативной поддержки и российской террористической организацией "Вагнер". Совместно с российскими боевиками Мохамед Хамдан Дагало контролирует в стране некоторые золотые рудники. Более того, сообщалось, что совместная горнодобывающая деятельность Сил оперативной поддержки и ЧВК "Вагнер" помогла увеличить запасы золота в Центральном банке России после полномасштабного вторжения в Украину.

За прошедший 2022 года было известно о не менее чем 16 российских рейсах с контрабандой золота из Судана в Россию. Совместное предприятие Сил оперативной поддержки и российских боевиков Meroe Gold публично вывешивает флаги Советского Союза на своем участке добычи недалеко от района Аль-Ибайдия в Судане.

Также накануне вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" организовали главарю Сил оперативной поддержки Мохамеду Хамдан Дагало официальный визит в Москву. Тогда суданский генерал публично поддержал российское вторжение, заявив, что "весь мир должен признать право России защищать свой народ".

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, предприятие Meroe Gold является прикрытием операций ЧВК "Вагнер" в Судане. Компания тесно связана с военным преступником Евгением Пригожиным. Meroe Gold была замечена в серьезных нарушениях прав человека, включая пытки, казни и убийства в нескольких странах, включая Судан. Своей деятельностью Meroe Gold также оказывает поддержку различным преступлениям, совершенным в Судане.

Напомним, 14-15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой Силы оперативной поддержки. В столице страны – городе Хартум прогремело несколько взрывов.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявил, что во время столкновений в Судане погибли три сотрудника ООН. Также есть двое пострадавших.

В Международном аэропорту Хартум (Судан) загорелся украинский самолет частной компании-перевозчика SkyUp. Это случилось 15 апреля – в тот день, когда в стране вспыхнули бои между армией и мятежниками – Силами быстрого реагирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2021 года вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников. Многие политики назвали это попыткой военного переворота.

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