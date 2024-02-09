"Украина никогда не представляла угрозы": в Белом доме призвали не поддаваться на ложь Путина в интервью Карлсону

Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину без провокации с украинской стороны. Пропагандистское интервью кремлевского диктатора Владимира Путина скандальному журналисту Такеру Карлсону не нужно "принимать за чистую монету".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Forbes. Журналист спросил у представителя Белого дома на брифинге, есть ли опасения, что интервью экс-сотрудника Fox News с президентом России может "еще больше подорвать поддержку" Киева среди американской общественности.

Кирби ответил, что его это не беспокоит и он не верит, что люди будут под влиянием "одного-единственного интервью".

"Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват", – сказал Кирби. Он подчеркнул, что "Украина ни для кого не представляла угрозы", когда 24 февраля 2022 года войска Путина совершили нападение.

"Он [президент РФ] вторгся в соседнюю страну без провокации", – отметил американский чиновник.

По его мнению, граждане США "понимают, за что борется Украина, и все, о чем они [украинцы] просят, – это наша помощь".

Кирби также сказал, что любой, кто смотрит интервью Карлсона, должен помнить, что он слушает Путина, и "не должен принимать за чистую монету все, что он говорит".

Представитель Белого дома также добавил, что "на Капитолийском холме существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий".

Как писал OBOZ.UA:

– О том, что трампист Такер Карлсон, поддакивающий России, прилетел в Москву, стало известно 4 февраля 2024 года. Достаточно скоро пропагандист подтвердил подозрения о цели своего визита: Карлсон заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. Он также озвучил желание записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– В CNN отметили, что Карлсон уже выполняет указания Кремля. За время полномасштабной войны РФ против Украины американский журналист распространил ряд фейков. В частности, Карлсон утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвала "украинская власть". Более того, он запустил собственное шоу на канале "Россия 24".

– Скандальное интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например о том, что " Украина как государства никогда не существовала". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

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