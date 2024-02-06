Пророссийский трампист Такер Карлсон заявил о намерении взять интервью у Путина и у Зеленского. Видео

Бывший ведущий на американском телеканале Fox News журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Отдельно он попросил разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем анонсе Карлсон отметил, что "сделает интервью в скором времени", и что он готовился к этому несколько месяцев. Ведущий надеется, что украинский лидер примет его предложение.

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Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным на своей странице в Сети; однако доступ к контенту на tuckercarlson.com только платный. Телеведущий подчеркнул, что хозяин бывшей соцсети Twitter Илон Маск "не будет блокировать интервью с Путиным".

Также, по всей видимости, Карлсон добавит свое видео на платформу YouTube.

Кто такой Карлсон

Американский канал Fox News считается наиболее консервативным масс-медиа США. Однако даже с него Такер Карлсон был уволен после ряда фейков об Украине. Сейчас журналист ведет собственное шоу на своей странице в Twitter.

Именно Карлсон пытался убедить США, что это россияне якобы построили ГЭС и Каховское водохранилище для того, чтобы снабжать водой Крым, а украинское правительство уничтожило дамбу.

Он неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину. Устроенную оккупантами войну американец называл "пограничным конфликтом" и отрицал суверенитет и независимость нашего государства.

Теперь вот Карлсон отправился на российское телевидение, где сейчас распространяет пропаганду на одном из государственных каналов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Карлсон еще 1 февраля был замечен в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Москву.

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