CNN: Такер Карлсон уже выполняет указания Кремля

Бывший ведущий американского телеканале Fox News, пропагандист "русского мира" Такер Карлсон, который анонсировал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, уже выполняет приказы российского авторитарного режима. Он обвинил западную прессу в том, что ее представители якобы не пытаются поговорить с диктатором, хотя в действительности Кремль отказывал другим журналистам.

Об этом пишет CNN. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Путина во вторник, 6 февраля. Оно выйдет, когда журналист сам будет готов его опубликовать, заявил спикер Кремля.

В видео, опубликованном в соцсети X и анонсирующем "сидячую" встречу с Путиным, Карлсон "предсказуемо и нечестно очернил прессу", говорится в статье CNN. Это первое интервью, которое президент страны-агрессора дал представителю западных СМИ после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Правый экстремист, который в последние годы восхвалял автократов, заявил, что англоязычные СМИ якобы "коррумпированы" и "лгут" своей аудитории, распространяя "пропаганду самого уродливого вида", говорится в статье.

В качестве аргумента Карлсон обвинил западных журналистов в том, что они якобы участвовали в "заискивающих сеансах воодушевления" во время интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским, с которым бывший ведущий Fox News, по его словам, якобы хотел бы искренне поговорить, "но однажды сравнил его с крысой", пишет CNN.

По словам Карлсона, "ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны (Путина. – Ред.), вовлеченной в этот конфликт".

"Хотя с технической точки зрения это правда, Карлсон лжет. ...Это правда, что ни один западный журналист не брал интервью у Путина с начала войны, но дело не в отсутствии попыток. Настоящая причина довольно проста: Путин отказался предоставить доступ – факт, который должен сделать еще более очевидным, почему Карлсона приветствовали в Кремлевском дворце, в то время как другим было отказано", – говорится в статье.

Журналистка CNN Кристиан Аманпур разоблачила ложь пропагандиста, отметив, что с начала вторжения в Украине и по сей день западные журналисты добиваются интервью с Путиным.

"Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся брать интервью у президента Путина каждый день с момента его полномасштабного вторжения в Украину? Это абсурд – мы продолжим просить об интервью, как делаем это уже много лет", – сказала она.

В то время как Карлсон утверждает, что американские новостные организации якобы не заинтересованы в освещении событий в РФ, Эван Гершкович из The Wall Street Journal сидит в тюрьме именно за это, заявили в CNN.

Так, Путин не только отказался давать интервью свободной прессе, но за последние два года вел войну против СМИ, сажая журналистов под стражу, штрафуя крупные технологические компании за размещение якобы "фейков" о вторжении на Украину и продвигая через законы о цензуре, которые подавляют СМИ.

"Самое поразительное – видеть, как Карлсон оправдывает свое интервью с Путиным и поездку в Россию работой журналиста – в то время, когда западные журналисты буквально сидят в тюрьме за то, что не сделали ничего плохого, кроме стремления вести независимые репортажи в путинской России. Не говоря уже о многих российских журналистах, которым грозит тюремное заключение или изгнание за попытки продолжить свою работу", – рассказала CNN Сьюзен Глассер, писательница из журнала New Yorker, ранее работавшая соруководителем московского бюро The Washington Post.

Она добавила, что "настоящая" журналистика, к сожалению, является "преступлением в путинской России".

Во вторник CNN обратилось к Карлсону с вопросом, почему он клевещет на прессу, ложно утверждая, что журналисты не заинтересованы в интервью с Путиным или репортажах о России. CNN также спросил его, расспрашивал ли он Путина во время встречи о заключении Гершковича в тюрьму. Текстовое сообщение осталось без ответа.

В CNN также напомнили, что в последние годы Такер Карлсон "давал лестные интервью венгерскому автократу Виктору Орбану и крайне правому президенту Аргентины Хавьеру Милею, давая этим деятелям огромную сцену для продвижения своей программы и используя свою платформу, чтобы отодвинуть американских правых еще дальше на периферию".

"Наиболее вероятно, что Карлсон фактически очеловечит безжалостного российского авторитариста (который несет личную ответственность за бесчисленное количество смертей), одновременно служа пустым сосудом, в котором Путин сможет доставлять свою опасную пропаганду американскому обществу", – пишет издание.

Также в статье говорится, что "паломничество" Карлсона в Москву уже стало "крупной победой" Путина, чьи СМИ в последние дни устроили шумиху вокруг приезда пропаганиста, фиксируя каждое движение Карлсона на фото, где он сидит в театре Москвы и смотрит балет, обедает в шикарном ресторане и посещает "Быстрый и бесплатный Wi-Fi интернет".

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Брукингского института и бывший сотрудник дипломатической службы, который во время работы в Госдепе США уделял внимание отношениям с СССР, сказал, что Путин будет использовать визит и интервью Карлсона, "чтобы заявить, что Россия не так уж и изолирована политически".

"К сожалению, американский комментатор, который, скорее всего, не будет задавать сложных вопросов, дает Путину выход для своих пропагандистских идей", — сказал Пайфер CNN. "Имейте в виду, что Путин хочет максимально разжечь и расширить разногласия внутри Соединенных Штатов".

Возможно, эту цель разделяют и Путин, и Карлсон.