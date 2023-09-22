Американский пропагандист-любимец Илона Маска получил работу на путинском ТВ

Американский телеведущий Такер Карлсон, которого уволили с главного консервативного канала США Fox News за продвижение разнообразных теорий заговоров и "русского мира", подался на российское телевидение. Теперь он будет распространять пропаганду на одном из государственных каналов страны-агрессора.

Об этом сообщили на аккаунте с названием "Jay in Kyiv" в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter. Его программа будет выходить на пропагандистском канале "Россия 24".

"Такер Карлсон наконец-то сделал это. У него будет собственное шоу выходного дня на российском государственном телевидении", – говорится в сообщении.

Видео дня

После того, как Fox News разорвал контракт с Карлсоном, он запустил шоу на своей странице в Twitter.

Там он распространял фейки об Украине, оскорблял украинскую власть и упрекал США в помощи Украине. В частности он обвинял наше государство в якобы подрыве Каховской ГЭС, который совершили оккупационные войска России летом 2023 года.

Пропагандист выдумал, что россияне якобы строили ГЭС и Каховское водохранилище для того, чтобы обеспечивать водой Крым. Поэтому, как утверждал американец, украинское правительство "рассматривало возможность уничтожения дамбы".

Новое шоу Карлсона фактически повторяло его старый формат на Fox News. Эту медиаплатформу он использовал для распространения китайской и американской пропаганды. В частности он рассказывал зрителям фейки росТВ о наличии в Украине "тайных биологических лабораторий", к которым якобы причастен сын американского президента Джо Байдена — Хантер Байден.

Кроме того, он оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину – устроенную оккупантами войну американец называл "пограничным конфликтом" и отрицал суверенитет и независимость нашего государства.

Также Карлсон часто делал конспирологические заявления, в том числе о якобы намерении американских властей изменить демографический состав населения (белых американцев – на небелых мигрантов) ради контроля над обществом. Такер также яростно критиковал помощь Соединенных Штатов Украине — и продолжил это делать в своем шоу в Twitter.

Являясь поклонником Дональда Трампа пропагандист в своих эфирах утверждал, что Трамп проиграл выборы 2020 года, потому что Демократическая партия подделала программу электронного голосования Dominion Voting Systems.

Ролики и комментарии Карлсона часто публиковали российские телеканалы, репостили консервативные блоггеры и владелец Twitter Илон Маск. Благодаря этому, его выдумки набирали множество просмотров и лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times попало в скандал из-за российской пропаганды. На сайте издания появилась статья авторства руководителя кабульского офиса NYT Томаса Гиббонса-Неффа, в которой он обвинил Украину в ударе по рынку в Константиновке Донецкой области 6 сентября.