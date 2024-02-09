НАТО должна признать российскую оккупацию юга и востока Украины, – Путин в интервью Карлсону

Страны НАТО при желании могут "достойно признать", что захваченные российскими оккупантами украинские территории якобы сами приняли "самостоятельное решение" войти в состав РФ. Варианты для этого есть.

Так считает диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин. Мнением об этом он поделился с американским пропагандистом Такером Карлсоном.

Карлсон отметил, что для НАТО признать факт оккупации украинских территорий якобы "самостоятельным решением" украинцев было бы "слишком унизительно". В ответ Путин сказал, что выход есть всегда. "Я же сказал: пусть сами подумают, как сделать это достойно", – уточнил он.

Также Путин повторил тезис, что Украина как государства никогда не существовала, и слово "украинец" лишь указывало на то, что человек живет где-то на окраине государства, "у края".

Российский диктатор добавил, что согласен на переговоры: "Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, пусть Украина упраздняет свой декрет и вступает в переговоры".

Как сообщал OBOZ.UA, Путин не должен получить еще одного рупора для оправдания войны в Украине, тем более эти оправдания "совершенно фальшивы и бессмысленны". Так интервью Карлсона прокомментировал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Карлсон по-прежнему распространял фейки об Украине. В частности, он утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвало "украинские власти". Он также запустил собственное представление на канале "Россия 24".

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