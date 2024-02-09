Вспомнил Сталина, Ленина и поляков: Путин в интервью Карлсону запутался в выдумках о создании Украины

Российский диктатор Владимир Путин изменил свое мнение о создании Украины вождем пролетариата Владимиром Лениным. Теперь глава Кремля считает, что нашу страну придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

Свою "версию" создания нашего государства Путин рассказал американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Интересно, что в двухчасовом интервью на "историю" российский диктатор потратил полчаса.

На самом деле, историей это назвать невозможно. Так, по версии Путина, "создание российского государства было в 862 году". Тот факт, что слова "Россия" не было вплоть до Петра Первого, он, очевидно не знает.

Однако Путин знает этимологию слова "Украина". Глава Кремля уверен, это слово придумали поляки, а определение "украинец" лишь указывает на то, что человек живет где-то на окраине государства, "на краю".

Ранее, напомним, Путин уверял, что Украину "создал" Ленин. Теперь, по версии росийского президента, "сформировалась" Украина уже по воле Сталина и, по результатам Второй мировой войны.

Кстати, его собеседник Карлсон тоже распространял фейки об Украине. В частности, он утверждал, что Каховское водохранилище якобы подорвало "украинские власти". А сейчас Такер запустил собственное шоу на канале "Россия 24".

Как уже писал OBOZ.UA, если Украина чем-то и виновата перед человечеством, то только тем, что ненароком дала жизнь России. Не то родила наша матушка.

А почему россияне отказывают нам в праве на существование, читайте здесь.

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