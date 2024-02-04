Трампист Такер Карлсон, поддакивающий России, прилетел в Москву: вероятно, на интервью с Путиным

Американский телеведущий Такер Карлсон, известный своей симпатией к "русскому миру", прилетел в столицу страны-агрессора РФ. Одиозный ведущий прибыл в Москву 1 февраля рейсом из Стамбула.

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По предварительным данным, Карлсон приехал в России с целью взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщают росСМИ.

Стоит отметить, что это первый визит скандального американского журналиста в Россию. Утром 1 февраля его заметили в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Москву.

Спустя несколько дней Карлсона заметили на балете "Спартак" в Большом театре. Также сообщается, что основной целью его визита в Москву могла стать договоренность о проведении интервью с главным военным преступником РФ Путиным.

"Экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон прилетел в Москву из Стамбула вечером 1 февраля, в столице он уже четвертый день. 3 февраля журналиста заметили в Большом театре на балете "Спартак". Вероятно, будет брать интервью у Путина", – говорится в сообщении.

К слову, осенью 2023 года Такер Карлсон жаловался, что хотел взять интервью у Путина, но правительство США якобы запретило ему это делать. При этом он выдал, что таким образом американцами манипулируют и подрывают демократические ценности. По мнению Карлсона, американцы "должны слышать то, что говорит Путин".

После того, как Fox News разорвал контракт с Карлсоном, он запустил шоу на своей странице в Twitter. Там он распространял фейки об Украине, оскорблял украинскую власть и упрекал США в помощи Украине. В частности он обвинял наше государство в якобы подрыве Каховской ГЭС, который совершили оккупационные войска России летом 2023 года.

Пропагандист выдумал, что россияне якобы строили ГЭС и Каховское водохранилище для того, чтобы обеспечивать водой Крым. Поэтому, как утверждал американец, украинское правительство "рассматривало возможность уничтожения дамбы".

Кроме того, он оправдывал полномасштабное вторжение России в Украину – устроенную оккупантами войну американец называл "пограничным конфликтом" и отрицал суверенитет и независимость нашего государства.

Также Карлсон часто делал конспирологические заявления, в том числе о якобы намерении американских властей изменить демографический состав населения (белых американцев – на небелых мигрантов) ради контроля над обществом. Такер также яростно критиковал помощь Соединенных Штатов Украине – и продолжил это делать в своем шоу в Twitter.

Являясь поклонником Дональда Трампа пропагандист в своих эфирах утверждал, что Трамп проиграл выборы 2020 года, потому что Демократическая партия подделала программу электронного голосования Dominion Voting Systems.

Напомним, Такер Карлсон, которого уволили с главного консервативного канала США Fox News за продвижение разнообразных теорий заговоров и "русского мира", подался на российское телевидение. Теперь распространяет пропаганду на одном из государственных каналов страны-агрессора.

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