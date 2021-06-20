Украина не получит $100 млн военной помощи: США решили, что российская угроза утихла
Вашингтон действительно "заморозил" пакет военной помощи для Украины в сумме 100 млн долларов США, одобренный Белым Домом в июне. Такое решение было принято в связи с тем, что, по мнению американской стороны, реальная угроза эскалации на данный момент отсутствует.
Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с журналистами The Washington Post. Такой ответ последовал на вопрос сотрудников издания о слухах, распространенных накануне о приостановке военной помощи для Украины.
"Соединенные Штаты предоставили Киеву 275 млн долларов военной помощи и пообещали еще 100 млн. Однако при условии, что Россия продолжит наращивать военную угрозу на украинских границах. Поскольку сейчас реальная угроза временно миновала, дополнительный пакет помощи временно "заморожен", – подчеркнул советник Байдена.
При этом он заметил, что любая агрессия со стороны Российской Федерации немедленно эту помощь "разморозит".
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июня США одобрили военную помощь для Украины в размере 150 млн долларов, предназначенную для поступления двумя этапами;
18 июня в западной прессе появилась информация, что Белый Дом отменил свое решение по оказанию украинским властям первого пакета. В свою очередь, спикер Белого Дома назвала данную новость "нонсенсом".