Украина не получит $100 млн военной помощи: США решили, что российская угроза утихла

Вашингтон действительно "заморозил" пакет военной помощи для Украины в сумме 100 млн долларов США, одобренный Белым Домом в июне. Такое решение было принято в связи с тем, что, по мнению американской стороны, реальная угроза эскалации на данный момент отсутствует.

Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с журналистами The Washington Post. Такой ответ последовал на вопрос сотрудников издания о слухах, распространенных накануне о приостановке военной помощи для Украины.

"Соединенные Штаты предоставили Киеву 275 млн долларов военной помощи и пообещали еще 100 млн. Однако при условии, что Россия продолжит наращивать военную угрозу на украинских границах. Поскольку сейчас реальная угроза временно миновала, дополнительный пакет помощи временно "заморожен", – подчеркнул советник Байдена.

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При этом он заметил, что любая агрессия со стороны Российской Федерации немедленно эту помощь "разморозит".

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