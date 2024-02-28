'Украина должна победить': спикеры 23 парламентов призвали Джонсона рассмотреть помощь Украине

Спикеры 23 парламентов стран мира и глава Европарламента Роберта Мецола обратились к спикеру Палаты представителей США республиканцу Майку Джонсону. Они подписали открытое письмо с просьбой вынести на рассмотрение нижней палаты Конгресса принятый 13 февраля Сенатом США законопроект, предусматривающий помощь Украине.

Главы парламентов ряда стран убеждены, что только победа Украины станет предохранителем от возникновения новых конфликтов и вернет миру ощущение безопасности – и США способны помочь одержать эту победу. О письме спикеров и его содержании рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Глава ВРУ поблагодарил коллег за широкую поддержку и быструю реакцию на его призыв обратиться к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. По словам Стефанчука, открытое письмо подписали главы парламентов 23 стран, а также глава Европарламента.

"В этом открытом письме мы, главы парламентов, просим своего американского коллегу внести на рассмотрение Палаты Представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принятый 13 февраля 2024 года Сенатом США законопроект HR 815 о международной помощи США, предусматривающий ассигнование в размере $60,06 млрд для помощи Украине", – отметил Стефанчук.

Он напомнил, что после того, как законопроект получил поддержку Сената, он попал в Палату Представителей и сейчас ждет внесения на рассмотрение нижней палатой. Внести его должен Джонсон.

Сделать это спикера Палаты представителей призвали его коллеги из ряда стран мира. Они назвали утверждение новой помощи Украине "историческим решением, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы" – и попросили Джонсона посодействовать этому.

Подписанты письма подчеркивают: страны, которые они представляют, не собираются прекращать поддержку Украины, видя в ее победе ключ к возвращению миру "ощущения управляемости и безопасности". И, надеются коллеги Джонсона, он присоединится к тому, чтобы США не сошли с пути защиты справедливости, безопасности и свободы.

"Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Вся зла должна быть побеждена и все должны должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народам ощущение управляемости и безопасности. Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины", – говорится в письме.

На данный момент письмо открыто к подписанию спикерами других парламентов, которые сочтут нужным к нему присоединиться.

"Я очень рассчитываю, что наш голос и наш призыв услышат в Конгрессе США. Украине нужна помощь! Украине нужно оружие! Украина должна победить!" – резюмировал Стефанчук.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден встретился с лидерами обеих палат Конгресса по разблокированию помощи Украине. Во встрече в Белом доме приняли участие лидер демократического большинства Сената США Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и глава демократического меньшинства Хаким Джеффрис. Также присутствовала вице-президент США Камала Харрис.

По итогам встречи стало известно, что трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

Сам же Джонсон после встречи с Байденом заявил, что "в первую очередь нужно думать о нуждах США". Приоритетными он считает вопросы защиты границ и недопущение шатдауна.

Напомним, 15 февраля, через два дня после принятия Сенатом законопроекта, включающего выделение более 60 млрд для Украины, Джонсон отправил Палату представителей на перерыв. Сенаторы так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

К работе американские законодатели вернулись 28 февраля.

Тем временем в Пентагоне заверили: как только Конгресс утвердит финансирование, Украина получит самое актуальное оружие. Поставки там обещают возобновить "достаточно быстро".

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