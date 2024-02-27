'Сказали Джонсону сделать это': Байден встретился с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине

Президент США Джо Байден 27 февраля встретился в Белом доме с лидерами обеих партий двух палат Конгресса. Он обсудил с ними принятие неотложных решений по экономике и безопасности страны, а также "насущную потребность" Украины в американской помощи.

Об этом сообщило издание C-Span, обнародовавшее соответствующее видео.

Во встрече в Белом доме приняли участие лидер демократического большинства Сената США Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконелл, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и глава демократического меньшинства Хаким Джефрис. Также, судя по видео, с лидерами Конгресса будет говорить вице-президент США Камала Гаррис.

В начале встречи Байден заявил, что хочет обсудить вопрос продления временного финансирования федерального правительства, чтобы с 1 марта избежать частичного шатдауна, а также "насущную потребность" Украины в американской помощи.

"Думаю, последствия нашего бездействия в отношении Украины каждый день ужасны. Я говорил об этом с нашими партнерами в "Группе семи". Они очень обеспокоены", - сказал президент США.

После встречи журналисты "перехватили" участников и задали им вопросы.

Так, лидер демократического большинства Сената США Чак Шумер, выходя из Белого Дома, сказал репортерам, что это была "продуктивная и интенсивная встреча".

"Встреча по Украине была одной из самых напряженных, которые я когда-либо видел" в Белом Доме, - сказал Шумер.

По его словам, Макконнелл, Гаррис и Джеффрис выступили в поддержку помощи Украине.

"Мы сказали спикеру: сделайте это", – сказал Шумер.

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