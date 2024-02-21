Как только Конгресс примет помощь Украине, поставки оружия возобновятся довольно быстро

В Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству понадобится всего несколько дней.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во вторник, 20 февраля. Она объяснила, как в министерстве обороны США работают с пакетами, выделенными по распоряжению президента.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия, я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить украинцам PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента – Ред.)", – сказала представитель оборонного ведомства.

В этом отношении Сингх отметила, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы всякий раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

Отметим, что администрация США на всех уровнях последовательно призывает Палату представителей немедленно принять законопроект с внешней поддержкой, обеспечив таким образом предоставление Украине помощь.

Напомним, что в Администрации президента США Джо Байдена заверили, что и дальше будут работать с Конгрессом, чтобы как можно скорее принять пакет помощи для Украины.

В Белом доме назвали ситуацию в Украине без помощи США "критической". Потому президент США Джо Байден хочет встретиться со спикером Майком Джонсоном, чтобы убедить законодателей в срочной необходимости немедленно принять эту помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля. Хотя конгрессмены не смогут рассмотреть этот документ и после того, как вернутся, – главным вопросом того времени будет, как избежать шатдауна в США.

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