Палата представителей США ушла на перерыв, не рассмотрев законопроект с помощью Украине: что дальше

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля.

Об этом сообщило издание "Голос Америки" в пятницу, 16 февраля. В то же время конгрессмены не смогут рассмотреть этот документ и после того, как вернутся. Тогда главным вопросом снова будет избежать шатдауна в США.

На решение отреагировал президент США Джо Байден. "Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", – написал глава государства в социальной сети X.

Как известно 13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение в общей сложности $95,3 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60 млрд должно пойти Украине. Впрочем, решение Сената недостаточно для выделения денег – законопроект должен пройти Палату представителей.

Напомним, что в $60 млрд для Украины входят:

– $19,85 млрд на вооружение и технику США, предоставленную Украине из запасов Пентагона;

– $13,8 млрд на закупку вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

– $14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

– $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;

– $1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Предыдущий законопроект предусматривал $106 млрд для Украины, Израиля, Тайваня и защиты американской границы, однако республиканцы заблокировали его рассмотрение, требуя усилить контроль над границей США с Мексикой.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украине хватит ресурсов еще на два месяца, и выразил уверенность, что за это время в Конгрессе США наконец-то одобрят помощь для Украины.

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